FA Cup, i risultati del quarto turno: il Liverpool eliminato a sorpresa col Plymouth! L’Aston Villa batte il Tottenham

FA Cup, i risultati del quarto turno: il Liverpool eliminato a sorpresa col Plymouth, ultima di B inglese! L’Aston Villa batte il Tottenham, crisi spurs senza fine

Clamoroso in FA Cup: il Liverpool che marcia a ritmi irraggiungibili in campionato e Champions League esce a sorpresa contro il Plymouth, squadra che occupa l’ultimo posto di Championship, serie cadetta inglese. Nelle altre partite il Wolverhampton batte il Blackburn 2-0 e l’Aston Villa elimina il Tottenham: reti di Ramsey e Rogers per i Villains, Tel per gli Spurs. Sfumate nel giro di pochi giorni Coppa di Lega ed FA Cup, per Postecoglou rimane solo l’Europa League. La squadra di Emery invece prosegue il periodo d’oro, arrivato dopo la qualificazione in Top 8 di Champions.

Blackburn-Wolverhampton 0-2 (33′ Da Silva, 34′ Cunha)

Plymouth-Liverpool 1-0 (53′ Hardie rig.)

Aston Villa-Tottenham 2-1 (1′ Ramsey, 64′ Rogers, 90+1′ Tel [T])