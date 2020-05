Falcao: «L’unica certezza? Il virus uccide. Ripresa solo se sarà possibile»

Falcao, ex centrocampista brasiliano della Roma, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole

L’ex centrocampista brasiliano della Roma Paulo Roberto Falcao è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul momento che sta attraversando il mondo:

«Quando mi vennero a prendere all’aeroporto 5.000 persone, non cercavano me. Se fosse sbucato Pinco Pallino al mio posto sarebbe stato lo stesso. Cercavano la speranza di una rivoluzione tecnica. Del resto di me si sapeva poco come io sapevo poco dell’Italia».

CORONAVIRUS – «La gente continua a morire e nessuno, né politici né medici, ha ancora capito come intervenire. L’unica certezza è che questo virus uccide».

RIPRESA – «Sì, ma solo quando esisterà il 101 per cento di sicurezza per gli atleti e per tutti coloro che gravitano intorno a una partita».