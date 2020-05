Fanna sicuro: «La Lazio è meglio della Juventus» – VIDEO

Pierino Fanna, ha spiegato perchè la Lazio sarebbe meglio dei bianconeri. Le parole dell’ex centrocampista

Non appena la Serie A riaprirà i battenti, Lazio e Juventus saranno pronte, col coltello fra i denti, a per la lotta Scudetto. L’ex centrocampista Piero Fanna, protagonista sia in bianconero che col Verona, ha detto la sua al riguardo.

«La Lazio sta facendo un grandissimo campionato, forse meglio della Juve. Per l’interesse del campionato è meglio perchè almeno ci sono più squadre (prima anche l’Inter, poi ha mollato) a contendersi il titolo. Per dieci anni non è successo. Mi auguro che ci sia una sfida fino all’ultimo minuto tra queste due squadre. Entrambe hanno dimostrato tanto: i biancocelesti non dico siano stati la sorpresa, però stanno dimostrando di essere una grandissima squadra con una grande mentalità vincente e quindi mi auguro possa arrivare fino in fondo. La squadra di Sarri ha più esperienza, quella di Inzaghi è com’eravamo noi (il Verona vincitore nel 1985 ndr), con un calcio più spumeggiante, si diverte, gioca in modo allegro. Spero tutt’e due i gruppi possano arrivare alla fine e poi se la giocheranno».