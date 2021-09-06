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Fatih Karagumruk: ufficiali gli acquisti di Karamoh e Caner Erkin
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Fatih Karagumruk: ufficiali gli acquisti di Karamoh e Caner Erkin

Pubblicato

43 secondi fa

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Il Fatih Karagumruk annuncia l’acquisto di Karamoh dal Parma e di Caner Erkin: ecco l’annuncio del club turco sui due ex Inter

Il Fatih Karagumruk annuncia l’acquisto di due calciatori passati anche dall’Italia. Il primo è Yann Karamoh, nelle ultime stagioni al Parma e con un passato nell’Inter. L’attaccante dunque lascia il club di Krause.

Il club turco ha finalizzato anche l’arrivo di Caner Erkin dal Fenerbahce, con un contratto di un anno: anche il terzino turco è transitato dalle parti di Appiano Gentile.

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