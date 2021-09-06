Calcio Estero
Fatih Karagumruk: ufficiali gli acquisti di Karamoh e Caner Erkin
Il Fatih Karagumruk annuncia l’acquisto di Karamoh dal Parma e di Caner Erkin: ecco l’annuncio del club turco sui due ex Inter
Il Fatih Karagumruk annuncia l’acquisto di due calciatori passati anche dall’Italia. Il primo è Yann Karamoh, nelle ultime stagioni al Parma e con un passato nell’Inter. L’attaccante dunque lascia il club di Krause.
Il club turco ha finalizzato anche l’arrivo di Caner Erkin dal Fenerbahce, con un contratto di un anno: anche il terzino turco è transitato dalle parti di Appiano Gentile.
📣Hoş geldin Yann Karamoh.
Parma'nın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Yann Karamoh Karagümrük'te.🔴⚫️ pic.twitter.com/QLJAW6OLKl
— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 6, 2021
📣CANER ERKİN KARAGÜMRÜK'TE.
Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık.🔴⚫️ pic.twitter.com/VjfthAKcQv
— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 6, 2021