Fazio: «Salvezza? Nicola ce l’ha fatta col Crotone… Era la stessa situazione». Le parole del difensore argentino

Ai microfoni di Dazn, Federico Fazio ha parlato dopo Juve-Salernitana.

SCONFITTA – «Peccato aver iniziato subendo subito un gol. Cominciare così contro la Juve in trasferta ha reso tutto più difficile, anche se poi abbiamo provato a restare in partita. Ci è mancata un po’ di determinazione in fase di possesso e di finalizzazione. Siamo una buona squadra, si vede che quando vogliamo giocare lo facciamo bene e dobbiamo seguire la strada che abbiamo iniziato».

SALVEZZA – «Mister Nicola dal primo giorno ci ha dimostrato che è possibile salvarci e ci carica tutti i giorni. Nonostante il risultato di oggi sappiamo bene di potercela fare. Ci sono otto finali più i due recuperi, la possibilità c’è ancora. Mister Nicola ha dalla sua l’esperienza di aver già salvato il Crotone in condizioni simili a queste».

BONAZZOLI E PEROTTI – «Federico è un grandissimo giocatore, ha tanta qualità e tranne nelle due partite in cui non ha giocato da quando sono arrivato io ha fatto benissimo. Diego lo conosco bene, si sta ritrovando dopo i tanti infortuni. Ha tanta esperienza, prova a caricare tutti i giorni il gruppo. Può dare tanto».