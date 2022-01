ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Fazio: «La Salernitana è forte, possiamo salvarci». Le prime parole da granata del difensore argentino

Federico Fazio ha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Salernitana.

Eccole: «Sono molto contento di essere qui. Ho visto tante partite della Salernitana, conosco bene i giocatori, hanno tanta qualità, sono forti e devono ritrovare fiducia. Sarà molto importante ritrovare fiducia per arrivare all’obiettivo. I miei bisnonni sono nati in provincia di Salerno, tanti anni fa sono partiti dal porto di Salerno per l’Argentina. Se mi vedessero adesso qui, sarebbero contenti di vedermi con questa maglia. Il campionato è lungo, mancano ancora tante partite, credo che possiamo farcela. Dobbiamo pensare ad una partita per volta per poter arrivare all’obiettivo. I tifosi? Sono molto caldi simili quelli argentini. Credo che averli accanto sarà importante per raggiungere l’obiettivo».