Fellaini e Badelj, è un Milan a costo zero

Il Milan continua il suo mercato low cost. I rossoneri sono sulle tracce di Badelj e Fellaini: le ultimissime notizie

Il Milan, nonostante i problemi con la Uefa che potrebbero portare all’esclusione dalle Coppe, si muove sul mercato alla ricerca di rinforzi. L’amministratore delegato Fassone ha rassicurato i tifosi, parlando comunque di un mercato importante, anche senza Europa (ci sarebbero 20 milioni da tagliare). Il club rossonero, sino a questo momento, si è mosso per ingaggiare alcuni calciatori a costo zero. Il Milan ha chiuso per il portiere Pepe Reina e il terzino sinistro Ivan Strinic e potrebbe rinforzare il centrocampo con Marouane Fellaini e/o Milan Badelj.

I due centrocampisti sono in scadenza con i rispettivi club e potrebbero diventare rossoneri a stretto giro di posta. Dal Belgio arrivano notizie positive per il Milan: secondo i media belgi, il club rossonero avrebbe in pugno il centrocampista dello United ma dalla società rossonera arrivano smentite. Il centrocampista piace ma ha un ingaggio importante e questo frena l’affare. Attenzione poi a Milan Badelj. Il croato della Fiorentina è in scadenza e potrebbe non rinnovare. Il giocatore prenderà una decisione a breve ma sembra avvicinarsi sempre più ai rossoneri. L’ex Amburgo potrebbe prendere il posto di Montolivo.