Il Fenerbahce potrebbe fare sul serio in questi ultimi giorni di mercato in Turchia e starebbe guardando in Serie A per rinforzarsi.

I due nomi nella lista del club turco sono quello di Ante Rebic e Mario Pasalic, visto che il mercato chiuderà il 5 marzo dopo il terremoto.