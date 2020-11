Miha Blazic ha parlato alla vigilia di Ferencvaros-Juventus

Miha Blazic, difensore del Ferencvaros, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Juventus.

«Siamo tutti molto emozionati per la gara di domani, sappiamo di giocare contro una delle migliori squadre d’Europa e d’Italia. Ci aspetta una gara dura, ma vogliamo dare più del nostro 100% in questa competizione. Il campo è buono, e sarà lo stesso per noi e per loro quindi no sarà un problema».