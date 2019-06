Festa tifosi dell’Inter, il Comune di Milano dice no ai Giardini Montanelli

Il Comune di Milano nega l’autorizzazione per la festa dei tifosi dell’Inter che si sarebbe svolta ai Giardini Montanelli

L’evento “50 anni di tifo nerazzurro” non si terrà ai Giardini Montanelli di Milano, come era stato inizialmente previsto. Il Comune di Milano, ha infatti rivisto il provvedimento di autorizzazione dell’evento, previsto per il 30 giugno 2019, e ha negato lo svolgimento di questo.

La decisione è stata presa, come si legge in una nota del Comune, dopo il sopralluogo delle autorità di pubblica sicurezza lo scorso 4 giugno.