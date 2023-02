Feyenoord e Ajax volano – Eredivisie, il punto della 22ª giornata

Il Feyenoord batte l’AZ Almaar nel finale e l’Ajax si regala il secondo posto. Male PSV e Twente – Eredivisie, il punto della 21ª giornata

La 22ª giornata di Eredivisie ha dato scuotimenti importanti: il Feyenoord batte l’AZ Alkmaar e allunga, e l’Ajax liquida lo Sparta Rotterdam ed è secondo. Perdono terreno PSV Eindhoven e Twente in trasferta: ora, la rincorsa a Feyenoorders e lancieri si fa sempre più dura. Il Feyenoord resta primo con 49 punti, ma occhio perché l’Ajax (46) ha scavalcato l’AZ (44). Il PSV scivola a 43, il Twente resta fermo a 40 come lo Sparta Rotterdam a 37. Gli highlights della massima serie del calcio olandese sono disponibili gratuitamente su Mola.

Nella splendida cornice del De Kuip, il Feyenoord sconfigge l’AZ Alkmaar dando una grandissima dimostrazione di forza. La banda di Arne Slot è andata sotto con l’autogol Dilrosun nel primo tempo, ed è riuscita a pareggiare prima dell’intervallo con il solito Jahanbakhsh. In una ripresa bloccata, Marcus Pedersen ha pescato il jolly dal mazzo con un tiro da fuori che si è insaccato alla spalle di Ryan, anche grazie a una deviazione di Karlsson. Con questa rimonta – senza Kökçü (squalificato) e Bijlow (infortunato) – il Feyenoord ha raccolto tre punti che, in uno scontro diretto, valgono doppio.

Un bellissimo Ajax risponde alle critiche legate alla prestazione buia della sfida contro l’Union Berlino. La formazione di Heitinga ne ha dati 4 allo Sparta Rotterdam, con il capitano Dusan Tadic che ha raggiunto quota 100 gol con la maglia dei lancieri con una doppietta. Per completare lo score, le marcature di Taylor e Kudus hanno arrotondato il punteggio e hanno dichiarato che l’Ajax è tornato una volta per tutte.

Senza van Nistelrooij in panchina (per febbre), il PSV Eindhoven raccoglie solo un punto dalla partita contro l’Utrecht in un match pazzo. Avanti i padroni di casa con Boussaid al 33′ e pareggio di Johan Bakayoko sul finale del primo tempo. Il veterano Luuk de Jong ha fatto 1-2 al 57′ completando la rimonta, ma due minuti dopo Sander van de Streek ha rimesso le cose a posto per l’Utrecht. Negli ultimi minuti, i boeren hanno cestinato tre occasioni ghiotte con Til, fermato da una grande parata di Barkas e dal palo, e Saibari, sul cui tiro ravvicinato si è immolato l’estremo difensore avversario. Altra trasferta complicata per la squadra di Eindhoven, che vede allontanarsi sempre di più la vetta della classifica.

Il Twente perde 2-0 a Deventer contro il Go Ahead Eagles e conferma di essere una squadra che fa una fatica immane a fare punti lontano da casa. I Tukkers hanno ottenuto ben 29 punti tra le mura amiche e appena 11 fuori dal De Grolsch Veste. I gol di Rommens e Lidberg costringono Ron Jans e i suoi a ridimensionare le prospettive stagionali.