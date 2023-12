FIFA, Infantino: «Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia nulla»

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato della sentenza di oggi della Corte di Giustizia Europea che riguarda anche la Superlega

PAROLE – «Con il massimo rispetto per la Corte di Giustizia Europea, la sentenza di oggi non cambia nulla. Storicamente abbiamo organizzato le migliori competizioni al mondo e così sarà anche in futuro. Continueremo a organizzare i tornei più spettacolari, competitivi e significativi del mondo e utilizzeremo i nostri ricavi per sviluppare il calcio in ogni angolo del pianeta attraverso programmi di solidarietà che garantiscano ai meno privilegiati di beneficiare di queste competizioni di alto livello. La FIFA continuerà a farlo, come sempre, in stretta collaborazione con le nostre Associazioni Membro, con le Confederazioni e con tutte le parti interessate al calcio, a beneficio esclusivo del nostro gioco a livello globale. Tutti insieme!».