FIFA, pugno duro contro Blatter e Platini: chiesta condanna di oltre un anno

La FIFA richiede una pesantissima sanzione verso Blatter e Platini per frode. Chiesta una condanna di oltre un anno per i due

Prosegue il processo che vede coinvolta da una parte la FIFA e dall’altra Sepp Blatter e Michel Platini, accusati di frode ai danni della Federazione internazionale per un valore di quasi due milioni di euro.

Accusa aggravata dal fatto che i due hanno presentato dei documenti falsi per completare delle ingiustificate operazioni finanziarie in passato. Il Tribunale penale federale elvetico si pronuncerà il prossimo 8 luglio, anche in merito alla richiesta di reclusione di un anno e otto mesi.