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FIGC, ufficiale il nuovo piano per il settore giovanile: novità Viscidi, Perrotta e Zambrotta. Cosa cambierà

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

46 minuti ago

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Viscidi

FIGC, è stato ufficializzato il nuovo piano per il settore giovanile: cosa cambia con le figure di Viscidi, Perrotta e Zambrotta

Il punto di partenza di questa vera e propria rivoluzione è una presa di coscienza concreta: il livello tecnico del calcio giovanile italiano ha subito una flessione. Questo calo ha inevitabilmente intaccato il nostro storico modello formativo, un tempo fiore all’occhiello a livello mondiale.

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La riorganizzazione: Viscidi nuovo Direttore Tecnico

Per invertire la rotta, la FIGC ha scelto di affidare la guida del progetto a Maurizio Viscidi. Nominato nuovo Direttore Tecnico del calcio giovanile, avrà il delicato mandato di coordinare le tre componenti tecniche principali della Federazione: il Settore Giovanile Scolastico (guidato da Tisci), il Settore Tecnico (con a capo Beretta) e il Club Italia (presieduto da Gravina). Viscidi gestirà anche ad interim il versante delle Nazionali giovanili, dal progetto Under 14 fino, in prospettiva, all’Under 13.

L’attività di base affidata a Perrotta e Zambrotta

Sul piano strettamente operativo, la metodologia dell’attività di base, che copre la fascia d’età cruciale dai 5 ai 12 anni, sarà guidata da Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta. Resta invece da nominare il responsabile per la fascia agonistica (13-18 anni).

Il progetto prevede una capillare rete sul territorio, articolata su 13 tecnici regionali e 115 tecnici provinciali, coordinati attraverso le strutture CFT e AST. Sul fronte didattico, è in programma un forte potenziamento del Corso UEFA C, con aggiornamenti mirati e specifici per il settore giovanile.

I tre pilastri del piano e le parole di Viscidi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Viscidi ha delineato i tre pilastri concreti del piano: rafforzare la presenza federale sul territorio accanto a società e allenatori, sviluppare pubblicazioni sull’allenamento calibrate per fascia d’età e investire nell’aggiornamento continuo dei tecnici.

Proprio su quest’ultimo punto il Direttore Tecnico ha insistito in modo particolare:

“Oltre alla formazione, è ancora più importante l’aggiornamento continuo. Bisogna fare in modo che i ragazzi tocchino ancora di più la palla durante l’allenamento, con esercitazioni che abbiano componenti tecniche e tattiche individuali. Non bisogna fare confusione tra la parte tecnica e quella cognitiva”.

Il cuore pulsante di tutto il progetto rimane il percorso rivolto ai bambini tra i cinque e i dodici anni, una fase fondamentale in cui la crescita tecnica e lo sviluppo umano devono necessariamente procedere di pari passo.

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