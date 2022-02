Fiorentina, Barone: «Lavoriamo per finire nella parte alta della classifica»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato prima del calcio d’inizio della partita contro lo Spezia: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport, Joe Barone ha parlato prima di Spezia-Fiorentina.

PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA – «È una cosa per cui noi lavoriamo partita dopo partita. Intanto facciamo risultato questa sera e poi vediamo».

SITUAZIONE IN LEGA – «Siamo per il calcio italiano ed è importante sostenere la Nazionale, in Lega serve trovare una persona adatta che abbia tempo e disponibilitò. Dobbiamo avere la maggioranza e serve equilibrio per andare avanti».