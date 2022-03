Fiorentina Bologna, Italiano: «Giochiamo sempre per vincere. Non dobbiamo vedere la classifica. Stiamo trovando la quadra in mediana»

Nel prepartita di Fiorentina Bologna, l’allenatore della Viola Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole.

GLI ESTERNI NON SEGNANO ABBASTANZA – «È un peccato per tutte le occasioni create. Dobbiamo provare ad essere più decisivi in quella zona del campo, che spesso determina le partite».

SULLA CLASSIFICA – «Non dev’essere un’ossessione. Dobbiamo cercare di fare sempre la prestazione. La squadra ha dimostrato di aver costruito qualcosa di impotanre. Poi arriveranno le soddisfazioni. Si gioca sempre per vincere e abbiamo lavorato per questo oggi».

SULLA MEDIANA- «Si stanno comportando tutti bene. Abbiamo una varietà di caratteristiche che possono essere cambiate anche in corsa. Bonaventura e Castrovilli sono cresciuti tantissimo e anche loro possono diventare più efficaci. Mi piace come si muovono, come interpretano la partita».