Fiorentina Bologna, Milenkovic: «Hanno molti giocatori pericolosi. Arnautovic non è l’unico che può farci male. Ci siamo preparati bene»

Il difensore della Fiorentina Milenkovic ha parlato della partita contro il Bologna ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Sarà difficile: non solo per Arnautovic, ma il Bologna ha parecchi giocatori che possono fare male in qualsiasi momento. Ci siamo preparati non solo sulla parte individuale, ma anche a difendere bene come squadra »