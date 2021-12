Fiorentina, le condizioni di Bonaventura e Saponara

Le condizioni di Bonaventura e Saponara dopo la partita contro l’Hellas Verona dove i due sono usciti anzitempo

Arrivano novità sulle condizioni di Giacomo Bonaventura e Riccardo Saponara della Fiorentina, usciti anzitempo nella sfida contro l’Hellas Verona.

Per Bonaventura un trauma costale che gli ha impedito di rientrare nella ripresa, per Saponara problema alla mano, come vi avevamo detto, ma c’è una sospetta frattura del polso. A riferirlo Firenzeviola.it.