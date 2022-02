Fiorentina, Cabral: «Qui anche per la Nazionale, i compagni mi aiuteranno»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arthur Cabral, neo attaccante della Fiorentina, fissa i suoi obiettivi personali. Le dichiarazioni del centravanti viola

Ai microfoni di UOL ha parlato Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina.

NAZIONALE – «Uno dei motivi del mio trasferimento è cercare di essere più vicino alla convocazione con il Brasile. Ho questo sogno di esserci a fine anno».

RUOLO – «La Fiorentina aveva un attaccante che faceva tanti gol perché la squadra creava molto. Il centravanti segna solo se c’è una squadra che crea occasioni e sa giocare con lui, questo è qualcosa che mi aiuterà molto».

PALMEIRAS – «Sono rimasto deluso, sono stati otto mesi molto difficili, ma tutto serve come esperienza di apprendimento. Ho rappresentato la migliore squadra d’America e ho cercato di viverla nel miglior modo possibile. Mi sono evoluto psicologicamente, vivere quello che ho vissuto al Palmeiras mi ha aiutato ad arrivare alla Fiorentina dove so che dovrò lottare anche per un posto da titolare. Ora sono pronto per questo».