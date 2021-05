Fiorentina, cercasi salvezza. Poi la scelta di Rocco

La sfida di stasera tra Fiorentina e Lazio è uno scontro decisivo per le ridotte ambizioni salvezza della Fiorentina (e per quelle da Champions dei biancocelesti). Iachini, chiamato per portare in salvo la barca che da troppi anni naviga in acque poco tranquille, è pronto a realizzare con buon esito la missione prima di lasciare nuovamente la panchina viola. Questione di punti e poi la Fiorentina tirerà il sospiro di sollievo salvezza, per poi passare alla programmazione della nuova stagione. La panchina gigliata è sicuramente ambita, ma sarà difficile arrivare a nomi particolarmente gloriosi (ogni riferimento a Sarri non è puramente casuale), come chiede la piazza. Molto più facile partire da un nome come quello di Ivan Juric, pronto a divorziare dall’Hellas Verona dopo due salvezze con la sigaretta in bocca, oltre ad aver proposto un calcio moderno e divertente.

Chiunque sarà il nuovo tecnico della Fiorentina avrà modo sicuramente di iniziare la stagione sotto le montagne di Moena, visto che è stato confermato il ritiro del club gigliato in Trentino per la seconda metà di giugno. Da lì partirà il nuovo progetto viola, con il primo allenatore totalmente scelto dal presidente Rocco Commisso, che adesso è chiamato a svoltare definitamente per guadagnarsi l’amore totale di Firenze. Prima che sia troppo tardi.