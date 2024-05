Fiorentina, Mijatovic: «La finale sarebbe una cosa molto positiva»

Predrag Mijatovic, ex Fiorentina e Real Madrid, ha parlato così della possibile finale di Conference League della Viola

Predrag Mijatovic, ex Fiorentina, è intervenuto a Sky Sport per parlare della Viola e del Real Madrid, altra squadra dove ha giocato.

FIORENTINA – «Penso di guardare la Fiorentina, vorrei che la squadra vincesse stasera dopo la prima partita per potersi poi giocare la finale. Sarebbe una cosa molto positiva»

REAL MADRID-BAYERN – «Stasera il Real deve sfruttare il suo campo ed i suoi tifosi, ci sarà un grandissimo ambiente. Non posso dire che è favorito perché in gare del genere non puoi mai dirlo, poi ci sarebbe la finale… E in finale il Real Madrid vince sempre. Stasera sarà dura, poi in finale sarà più semplice»

MODRIC – «Luka gioca sempre bene. Sta giocando meno quest’anno, ma quando è in campo fa cose impossibili… Lui è un fenomeno, veramente un fenomeno. E poi è una brava persona. Può giocare ancora alcuni anni, spero possa farlo ancora al Real perché lui vuole restare. Vediamo, entro 2-3 settimane lo scopriremo»

ANDATA – «Nella prima partita il Real ha iniziato male, ma il Bayern è una grande squadra anche se quest’anno non ha vinto niente. Ora sono ad un piccolo passo per la finale di Champions, faranno tutto il possibile per vincere ma anche il Real deve vincere, perché tutti se lo aspettano in finale. Poi questo è l’ultimo anno con la Champions così, se c’è una squadra nel mondo che merita di vincere è proprio il Real»

NUOVO BERNABEU – «E’ sempre stato difficile giocare qua per tutti, ora lo è ancora di più. Io ci ho giocato come madridista e come avversario, fa sempre una grande differenza«»