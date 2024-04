Fiorentina, Comotto: «Campionato finito. Gila? Ottima soluzione»

Gianluca Comotto, ex terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A della stagione della viola e sul futuro di Italiano

Gianluca Comotto, ex terzino della Fiorentina, ha parlato a Radio Serie A della stagione della viola e sul futuro di Italiano. Le sue dichiarazioni:

FIORENTINA – «Quando un allenatore è in bilico e si prefigura l’addio a fine stagione, la squadra può risentirne. Spero che avere partite importanti in Coppa Italia e in Conference League possa far rimanere i giocatori concentrati sull’obiettivo, il campionato invece mi sembra purtroppo finito per i viola. Per il futuro sento parlare di Gilardino, io ci ho giocato insieme proprio a Firenze e penso che sarebbe un’ottima soluzione».