Fiorentina, con 20 euro Vlahovic cancellato dalle maglie: l’iniziativa

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per sopperire all’addio di Vlahovic, la Fiorentina ha deciso di venire incontro ai tifosi viola

Come riferito da La Repubblica, in casa Fiorentina è ancora cocente la delusione per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juve, avvenuto negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Ecco quindi l’iniziativa del club viola per i propri tifosi.

Per 20 euro, la Fiorentina farà rimuovere il nome dell’attaccante serbo dalle maglie acquistate, consentendo poi di rimpiazzarlo con quello di un altro calciatore come, ad esempio, il brasiliano Cabral.