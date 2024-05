Fiorentina Dodo: «Italiano vuole vincere un trofeo e noi vogliamo aiutarlo»

Le parole di Dodo, difensore della Fiorentina, in vista della prossima finale di Conference League contro l’Olympiacos

Dodo ha parlato al Media Day organizzato dalla UEFA al Viola Park per la finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos. Di seguito le sue parole.

FINALE – «Per noi significa molto. La stagione è iniziata benissimo, ma la finale è più importante di quelle dell’anno scorso, perché le avevamo perse».

CHE CAPELLI VEDREMO DOPO QUELLI VIOLA – «È presto. Dobbiamo giochiamo, poi dopo la finale vediamo che colore facciamo».

COME ARRIVANO ALLA FINALE – «Sappiamo che una finale, come si dice in Brasile, non la si gioca: si vince. L’anno scorso il West Ham ci ha insegnato come giocare una finale meglio di un anno fa».

COME STA – «Sto bene, l’infortunio mi ha fatto capire che devo lavorare di più. E ora sto bene fisicamente».

ITALIANO – «Vuole vincere un trofeo qua. L’anno scorso era molto arrabbiato per le due finali, noi dobbiamo dare tutto per portare questa gioia a lui. È un grande allenatore tra quelli che ho avuto».

PARTITA CON IL CAGLIARI – «La partita col Napoli era già un’opportunità. Ora ce n’è un’altra a Cagliari, perché vogliamo sistemare la classifica».