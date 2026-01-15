Fiorentina, dopo Harrison i viola non si fermano anzi raddoppiano! Offerta per quel giocatore, i dettagli

Fiorentina, dopo Harrison arriva un nuovo assalto: presentata un’offerta per un altro obiettivo. Le ultimissime

La Fiorentina continua a spingere per Kristian Thorstvedt e ha formalizzato un’offerta per il centrocampista del Sassuolo, che al momento non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Il club viola, già da ore in contatto con l’entourage del giocatore, considera il norvegese una priorità per rinforzare la mediana.

Dopo aver definito il terzo acquisto della sessione con Jack Harrison, la società gigliata ha messo sul tavolo una proposta concreta: prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza, per un totale di 12 milioni di euro. Una formula molto simile a quella utilizzata per portare Brescianini a Firenze, segno della volontà di investire su profili già pronti per la Serie A.

Il Sassuolo, però, per ora non apre alla cessione. La posizione del giocatore potrebbe però incidere sull’evoluzione della trattativa: Thorstvedt ha ancora un anno e mezzo di contratto, ma non sembra intenzionato a prolungarlo. Proprio per questo la Fiorentina è pronta a insistere, convinta di poter trovare uno spiraglio nelle prossime settimane.

