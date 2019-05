Fiorentina, al via l’era Commisso: ieri al Franchi c’era il suo braccio destro Baroni

La Fiorentina è pronta a chiudere il capitolo Della Valle per aprire quello Rocco Commisso: ieri al Franchi c’era il suo braccio destro

Probabilmente il nome Joe Baroni non vi dice nulla. Ma, nelle prossime settimane, potrestre sentirlo molto più spesso, specialmente accostato alla Fiorentina. Ieri il dirigente dei New York Cosmos, e futuro dirigente viola, era al Franchi di Firenze per la partita contro il Genoa.

Una certezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, dell’imminente arrivo di Rocco Commisso alla Fiorentina. Nei prossimi giorni, infatti, è fissato un cda.