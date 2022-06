Fiorentina, il Real Madrid apre al prestito di Jovic: colpo più vicino

Calciomercato Fiorentina: i viola spingono per Jovic con il Real Madrid che avrebbe ora aperto al prestito dell’attaccante

La Fiorentina punta Luka Jovic per rinforzare l’attacco e fare coppia con Cabral tra le punte centrali a disposizione di Vincenzo Italiano. E il serbo, come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ora vicinissimo dato che il Real Madrid avrebbe accettato la proposta di prestito da parte dei viola.

L’agente Ramadani è a lavoro su entrambi i fronti, ma la trattativa sembra ora in discesa. La Fiorentina potrebbe pagare solo la metà dei 9 milioni di stipendio percepiti da Jovic, aumentando poi il risparmio grazie al Decreto Crescita che però comporta che l’attaccante rimanga in Italia per almeno due anni. I viola si avvicinano così al colpo in attacco.