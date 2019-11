Il Consiglio comunale ha approvato la variante urbanistica per la zona del nuovo stadio della Fiorentina, il sindaco Nardella twitta: «#fastfastfast»

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha comunicato che il progetto per il nuovo stadio della Fiorentina ha fatto passi in avanti. Il Consiglio comunale della città ha infatti approvato l’adozione della variante urbanistica sull’area Mercafir, necessaria per procedere.

Il Sindaco ha twittato: «Un passo avanti concreto per il nuovo stadio di Firenze», concludendo con l’hashtag lanciato dal presidente Rocco Commisso.