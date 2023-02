Fiorentina, Italiano: «Dobbiamo svegliarci, sulla Juve…»

Le parole di Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra Juventus e Fiorentina.

PAROLE – «Dobbiamo darci una svegliata perché continuiamo a esprimerci bene ma non raccogliamo. Non stiamo avendo quella fame e quella cattiveria agonistica necessaria per ottenere punti. Ma vedo come lavorano i ragazzi, la voglia che ci mettono e la determinazione che hanno. Adesso abbiamo tre impegni ravvicinati, contro Juventus, Sporting Braga ed Empoli. Un tour de force al quale ormai quest’anno siamo abituati. In questo momento, però, abbiamo un impegno molto difficile, arduo, quello contro la Juventus, e ci siamo concentrati su questo».