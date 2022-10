Fiorentina, Italiano: «É l’ennesimo episodio dubbio»

Le parole di Italiano dopo Fiorentina Inter: «Ennesimo dubbio su gol subito, c’è mezzo fallo a favore nostro»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Inter. Di seguito le sue parole

PARTITA – «Non so neanche che dire, nel senso che penso all’ennesimo dubbio su gol subito, c’è mezzo fallo a favore nostro. È l’ennesima partita, a dieci secondi dalla fine, e noi oggi perdiamo. Il dispiacere è enorme, l’abbiamo ribaltata e recuperata: era un premio per i ragazzi. Siamo dispiaciuti e rammaricati, perdiamo una partita che secondo me non meritavamo: andiamo avanti».

EPISODIO – «Quello è fallo. Nikola prende posizione, gli tira anche la maglia Dzeko e non l’avevo neanche visto. Non è il primo fallo dubbio che ci costa punti, però ne prendiamo atto e andiamo avanti».

PALLE PERSE – «Non è il primo gol che subiamo su una palla nostra e dove, con poca percezione del pericolo, diamo palla agli avversari. Peccato perché ci mettiamo del nostro e su queste situazioni dobbiamo stare attenti, regalare questi palloni è un peccato».

EQUILIBRIO – «In questo momento mettiamo a posto una situazione, come i gol degli attaccanti, e dietro perdiamo lucidità e attenzione. Ci manca l’equilibrio: contro le grandi ci esaltiamo e contro le altre manchiamo di attenzione. Secondo me stiamo crescendo, oggi per me la squadra non meritava di perdere. Ripartiamo dall’orgoglio mostrato dai ragazzi».

ATTACCANTI – «Penso che in quel momento si diventa un po’ troppo pericolosi, nel senso che a ogni palla persa possiamo concedere qualcosa all’avversario. Oggi serviva un attaccante di più, è una cosa che proviamo in allenamento e abbiamo tante soluzioni. Penso che, quando troveremo equilibrio, tutte queste situazioni ci porteranno grosso vantaggio. Oggi mi dispiace per i ragazzi, li ho visti un po’ abbattuti però sanno che con questo spirito se ne può venire fuori».

JOVIC – «io credo che non fare gol per gli attaccanti sia il male peggiore. Loro vivono per quello e l’aggravante è che ne abbiamo sbagliati tantissimo. Poi quando tutti e due segnano c’è l’esultanza: secondo me Luka è un ragazzo sensibile, è arrivato qui e voleva spaccare il mondo. È arrivato un po’ in difficoltà, adesso sta crescendo. Se tutti hanno questa voglia possiamo venirne fuori, mi auguro che questi gol portino nuova linfa».

FATTORE CONFERENCE LEAGUE – «Affronti squadre che ti lasciano qualcosina, si perdono allenamenti e si fa fatica a recuperare. Ci stiamo adattando, stiamo cercando di trovare un equilibrio e ripeto: anche oggi ho visto qualcosa di diverso nello spirito dei ragazzi».

