Fiorentina, Italiano: «Finalmente una gara di gran qualità»

Le parole di Vincenzo Italiano dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan: «Gli attaccanti ora stanno facendo vedere che sanno segnare»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Finalmente una gara del genere, di grande qualità, contro una squadra in netta crescita come il Milan che non dà riferimenti, sono felice per questo. I ragazzi finalmente hanno sfoderato una prestazione ricca di attenzione e qualità, abbiamo avuto un quarto d’ora di panico dopo il primo gol ma i ragazzi erano troppo concentrati, penso sia stata una vittoria meritata».

DIFESA – «Abbiamo difeso bene su 3-4 corner consecutivi, su situazioni dove abbiamo perso delle partite. Tutti attaccati agli uomini, tutti concentrati, ci sta anche di soffrire e di lavorare nella propria metà campo. Oggi l’abbiamo fatto bene».

LE COPPE AIUTANO – «Abbiamo voluto tutti fortemente questa coppa, prima superando un play-off e poi continuando con grande orgoglio. Stiamo coinvolgendo tutti, mancano allenamenti per preparare bene le partite e in pochi giorni tutti sanno che in ogni partita c’è spazio per ruotare qualche ragazzo. Gli attaccanti hanno iniziato a fare gol, sono felice quando qualcuno subentra e fa come Cabral qualche giorno fa e Jovic oggi. L’unico problema sono i pochi giorni per preparare le partite ma quando ci si fa l’abitudine, si può fare».

CONCRETEZZA – «In tantissime partite abbiamo calciato molte volte verso la porta ma mai con precisione e concretezza, con la voglia che abbiamo avuto stasera. Spesso ci è andata male, abbiamo perso partite che non meritavamo. In queste ultime gare abbiamo trovato assist e rigore guadagnato da Ikoné, riusciamo a sfruttare meglio quello che produciamo. C’è stato un periodo in cui ci stavamo preoccupando perché non segnavamo mai, invece gli attaccanti ora stanno facendo vedere che sanno segnare».

DODO – «É arrivato dopo 9 mesi di inattività, allenandosi con una squadra vicino casa sua. Era in grossa difficoltà fisica, stava perdendo un po’ di fiducia ma l’abbiamo voluto tutti, l’abbiamo aspettato e sta aggiungendo prestazioni di grande livello. Mi auguro ora di avere tutti i ragazzi per questi ultimi tre mesi. Atmosfera speciale? Bellissima, devo dire che in casa abbiamo sempre avuto una presenza numerosa, la gente non ci ha mai abbandonato, l’abbiamo un po’ delusa ma oggi abbiamo ripagato i 40.000 presenti, mi auguro che sia una spinta per finire questo campionato».