Fiorentina, Italiano: «Strada giusta, restiamo concentrati. Felice per Saponara»

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha analizzato il successo ottenuto sul Genoa: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Vincenzo Italiano ha parlato del successo della sua Fiorentina sul Genoa:

PARTITA – «Bello venire qui a vincere, non è mai facile. Ci siamo adattati bene e nel secondo tempo abbiamo preso in mano la gara e l’abbiamo portata meritatamente a casa. I ragazzi hanno risposto bene, era importante fare punti».

POCHI TIRI SUBITI – «Tutti si lavora per concedere poco e creare di più. In questo momento sta andando bene, sono dati importanti perchè significa che il nostro avversario si esprime a fatica. Il cammino però è lungo e non possiamo perdere attenzione. Questa è la strada giusta».

SAPONARA – «Ha delle qualità che gli hanno permesso di giocare a grandi livelli. E’ un ragazzo che come tutti ha il proprio carattere e quando si sente coinvolto riesce a dare il meglio di sè. Oggi ha inciso alla grande, i ragazzi sanno che giocare così mi fa felice. Contento per il suo gol».