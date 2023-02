Fiorentina, Jovic come Vlahovic: Italiano a te la scelta

In Europa la Fiorentina ha ritrovato i gol dei suoi attaccante: Jovic è una costante coi suoi sette gol, ma ora Italiano deve fare una scelta

Luka come Vlahovic, così scrive Il Corriere dello Sport. L’allenatore viola deve prendere una decisione come fece con Dusan a suo tempo. Scegliere uno e puntare su di lui e per qualità e investimento è facile pensare al serbo più che a Cabral. La continuità potrebbe aiutare Jovic nel tornare a segnare anche in Serie A.