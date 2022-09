Fiorentina Juventus, le probabili formazioni della sfida del Franchi

Alle ore 15 in campo la sfida attesissima tra Fiorentina e Juventus, le probabili formazioni con le scelte di Italiano e Allegri

Tre i ballottaggi in casa Viola con Italiano che scioglierà gli ultimi dubbi a ridosso del match. In porta più Terracciano di Gollini. Ikoné più di Kouamé e Maleh sfida Mandragora per una maglia da titolare. Meno dubbi per Allegri intenzionato a mettere subito Paredes in regia con Di Maria e Kostic a supportare Milik.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi, Maleh, Amrabat, Barak, Sottil, Jovic, Ikoné. All. Italiano

JUVENTUS (4-3-3): Perin, Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Locatelli, Paredes, McKennie, Di Maria, Milik, Kostic. All. Allegri