Lazio i convocati di Inzaghi per la Fiorentina: c’è Immobile, ancora out Patric

Diramati i convocati di Simone Inzaghi per Lazio-Fiorentina, a disposizioni tutti i big, compreso Immobile, ancora assente Patric

La Lazio è attesa questa sera da una difficile trasferta in casa della Fiorentina. La sfida del Franchi sarà fondamentale in ottica Champions League, considerano anche la vittoria di ieri dell’Inter. Per questo Simone Inzaghi vuole assolutamente ottenere i tre punti. Per farlo si affiderà ai suoi uomini migliori. Ci sarà anche Immobile nonostante non sia al massimo della forma, e potrebbe dunque partire dalla panchina. Ecco la lista completa dei 23 a disposizione:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, De Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Wallace;

Centrocampisti: Crecco, Di Gennaro, Felipe Anderson, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.