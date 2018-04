La carica di Pioli: «Con la Lazio una grande partita per l’Europa League»

Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli analizza il buon momento della squadra e l’imminente sfida con la Lazio, cruciale in ottica europea

Dopo il pareggio interno con la Spal la Fiorentina deve riprendere a correre per cercare di ottenere un posto in Europa League. Lo sa bene Stefano Pioli, che sta preparando la delicata sfida di domani sera con la Lazio, in un match che sarà fondamentale per le ambizioni europee di entrambe. L’allenatore viola ha già le idee chiare: «La squadra sta bene ed è in salute. Valuterò dopo gli ultimi due allenamenti. Potrei fare qualche cambio rispetto a domenica, ma dipenderà dalla condizione dei miei giocator».

Sull’importanza della gara contro la sua ex squadra Pioli ha detto: «Nel nostro lavoro tutte le gare sono degli esami. La Lazio è una squadra molto forte, che in questi ultimi anni ha sempre lottato per le posizioni di vertice. Per vincere ci vorrà una grande prestazione. Noi vogliamo soprattutto stare bene in campo ed esprimere un gioco di alto livello». E’ tutto pronto dunque per la gara del Franchi che potrebbe decidere una buona parte della stagione di entrambe.