Fiorentina, perché Vanoli ha sostituto i portieri contro il Jagiellonia: il motivo del cambio Lezzerini De Gea! Cos’è successo

Fiorentina, perché Vanoli ha sostituto Lezzerini De Gea nel match contro il Jagiellonia, valido per il ritorno dei playoff di Concerence League

La partita della squadra gigliata si sta rivelando molto più complicata e insidiosa del previsto. Dopo un primo tempo incerto, la Fiorentina è rientrata negli spogliatoi accusando un pesante e preoccupante passivo di 2-0 contro il Jagiellonia.

Come se non bastasse la ripida montagna sportiva da scalare, Paolo Vanoli ha dovuto far fronte a un’emergenza inaspettata durante la pausa negli spogliatoi.

Cambio forzato in porta: si ferma Lezzerini

Alla ripresa delle ostilità, i tifosi presenti sugli spalti hanno subito notato una novità assoluta nello schieramento difensivo. La sostituzione tra i pali non è stata dettata da una scelta tecnica o da una punizione per i gol subiti, bensì da una causa di forza maggiore di natura prettamente clinica.

Luca Lezzerini ha infatti accusato un fastidioso problema muscolare agli arti inferiori durante i primi quarantacinque minuti di gioco. Il dolore si è acutizzato a ridosso dell’intervallo. Lo staff medico, dopo un rapido consulto, ha decretato l’impossibilità di proseguire il match per evitare di aggravare la lesione muscolare.

L’esperienza di De Gea per guidare la rimonta

Per tamponare questa pesante tegola, mister Vanoli ha dovuto pescare immediatamente dalla propria panchina, chiamando in causa l’uomo di maggiore spessore internazionale. È scoccata così, in netto anticipo, l’ora di David De Gea.

Il fuoriclasse iberico, inizialmente destinato a una partita di riposo, è stato costretto a effettuare un riscaldamento lampo per infilare i guantoni e posizionarsi sulla linea di porta all’inizio del secondo tempo. A lui è affidato ora l’arduo compito di blindare la porta, infondere tranquillità a un reparto arretrato in palese affanno e guidare i compagni nel difficile tentativo di compiere una disperata rimonta in questa seconda frazione di gioco.