Fiorentina, Martinez Quarta: «A lavoro per portare Firenze dove merita»

Il difensore della Fiorentina Martinez Quarta vede il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta contro il Napoli

Martinez Quarta, difensore della Fiorentina in gol contro il Napoli, vede il bicchiere mezzo dopo il k.o. con gli azzurri e suona la carica su social.

«Sono dispiaciuto, perché abbiamo fatto di tutto per vincere questa partita contro una grande squadra. Bisogna lavorare e migliorare sugli errori. Sappiamo che sarà lunga e stiamo lavorando per portare Firenze dove lo merita. Continuiamo insieme, sia nella vittorie che nella sconfitte. Grazie a tutti per il sostegno d’oggi».