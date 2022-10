Fiorentina, Nardella: «Nessun consiglio per Italiano. Speriamo che si sblocchi l’attacco»

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, accorso al seguito della squadra, ha parlato poco prima della delicata sfida di Conference League tra Hearts e Fiorentina

LE PAROLE – «Non penso di poter dare consigli a Italiano, che a me piace molto. Speriamo che sia la volta buona per sbloccare l’attacco. Oggi ho incontrato il nuovo sindaco di Edimburgo e abbiamo parlato della collaborazione fra le città. Abbiamo parlato anche di calcio, il sindaco mi ha detto che ama il rugby, che qui è lo sport nazionale. L’ho invitato a Firenze e mi ha detto che dovrebbe venire. Ho visto molti tifosi viola per strada, è molto bello. I fiorentini sono stati ben accolti». (FirenzeViola).