Infortunio Pjaca, niente Chievo: torna col Napoli?

Infortunio Pjaca, il fantasista croato tornerà a disposizione della Fiorentina dopo la sosta: ok col Napoli?

Infortunio Pjaca, l’esterno offensivo a disposizione della Fiorentina solo dopo la sosta? Reduce da un lungo infortunio, il croato ha deciso di sposare il progetto viola dopo la parentesi alla Juventus ma Stefano Pioli difficilmente potrà utilizzarlo nelle prossime due uscite, in programma contro Chievo e Udinese.

Lo staff tecnico gigliato non ha intenzione di correre dischi, con le condizioni fisiche del fantasista che verranno valutate giorno per giorno. Per questo motivo è previsto un programma di recupero soft, con Pjaca a disposizione solo a partire da metà settembre. Giusto in tempo per il big match col Napoli…