Fiorentina, Paratici: «Malagò? Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove»

Fiorentina Lazio, nel pre gara Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida che si giocherà al Franchi

Nel pre gara di Fiorentina Lazio, Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del ds viola:

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KEAN – «Ce la sta mettendo tutta per recuperare, tempi certi non ne abbiamo. Fa un po’ up and down in questa condizione. Abbiamo, però, Piccoli che sta facendo molto bene nelle ultime partite».

PROBLEMATICHE – «Quando una squadra non rispetta le aspettative, i problemi sono molteplici. Non bisogna concentrarsi su di loro, ma sulle soluzioni. Ci siamo arrotolati le maniche, stiamo lavorando. Sappiamo che dovremo far fatica fino alla fine e conquisteremo ciò che ci meritiamo, ovvero la nostra salvezza».

MALAGO’ – «E’ una persona che ha già ricoperto incarichi istituzionali di grande prestigio con ottimi risultati. Vediamo in lui una figura carismatica che ci può rappresentare con un certo stile e con idee nuove».

SARRI – «Non l’ho incrociato, ma lo vedrò volentieri! E’ stato con noi un anno alla Juve e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo, ma abbiamo vinto uno Scudetto e perso una finale di Coppa e Supercoppa. Il suo bilancio in bianconero è eccezionale!».

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