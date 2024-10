Fiorentina: possibile scambio Parisi-Zalewski? Le ultime

Fabiano Parisi in uscita dalla Fiorentina, possibile all’orizzonte uno scambio con la Roma: il terzino in giallorosso, in viola Zalewski

Fabiano Parisi, come riportato dal Corriere della Sera, potrebbe presto lasciare la Fiorentina, con Gosens che ormai lo ha superato nelle gerarchie di Palladino. Per questo motivo la dirigenza toscana si sta guardando in giro in vista di offerte e una porterebbe a Roma.

Le due squadre infatti potrebbero intavolare uno scambio tra l’esterno viola e Zalewski, la cui posizione in giallorosso non è delle più rosee. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Milan che pensa a lui come vice/sostituto di Theo Hernandez.