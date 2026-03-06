Fiorentina Parma, che tegola per Cuesta! I ducali perdono un titolarissimo: non partirà per Firenze

Fiorentina Parma, che tegola per Cuesta! I ducali perdono un titolarissimo: non partirà per la trasferta di Firenze. Ecco di chi si tratta

Il Parma dovrà fare a meno di Sascha Britschgi per la trasferta contro la Fiorentina, in programma nel prossimo turno di campionato. Il difensore svizzero, che finora ha mostrato solidità nella linea difensiva, alle prese con un leggero fastidio alla coscia sinistra e, per precauzione, non sarà convocato per la gara. L’obiettivo dello staff medico è recuperarlo in vista della sfida successiva contro il Torino, ma non sarebbe saggio rischiarlo per la partita con i viola.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Con Britschgi fuori causa, Cuesta dovrà fare affidamento su Delprato, unico difensore laterale destro di ruolo disponibile. Inoltre, sembra scontata la convocazione di Mena Martinez, che è stato aggregato stabilmente alla prima squadra nelle ultime settimane, per coprire le necessità in difesa. A riportarlo è Sky Sport.