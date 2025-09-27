Fiorentina, Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le parole del tecnico

Fiorentina, il tecnico Pioli carica la squadra in vista del derby con il Pisa: le dichiarazioni del tecnico dei viola

La Fiorentina di Stefano Pioli, allenatore emiliano classe 1965 con una lunga carriera sulle panchine di Serie A, è chiamata a una prova di carattere. I viola, ancora a caccia della prima vittoria in campionato, si preparano ad affrontare il Pisa nel derby toscano, una sfida che vale molto più dei tre punti.

Il Corriere Fiorentino ha titolato in prima pagina: “Scossa Pioli verso il derby: la qualità non basta, bisogna saper lottare”. Parole che sintetizzano bene lo stato d’animo del tecnico, consapevole delle difficoltà di questo avvio di stagione ma deciso a trasmettere fiducia e determinazione al gruppo.

Le parole di Pioli

“Sto bene – ha dichiarato Pioli – ma non posso essere contento dei risultati e del fatto che non abbiamo ancora vinto una partita. Sono concentrato per dare le migliori indicazioni alla squadra. Conosciamo l’importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo. Settant’anni fa eravamo qui con sogni e ambizioni, e questi devono esserci ancora. Serve tanto lavoro e sacrificio, e onestamente è ciò che sto vedendo nella squadra”.

Un messaggio chiaro, rivolto sia ai giocatori che ai tifosi: la Fiorentina non deve perdere fiducia, ma trasformare la delusione in energia positiva.

Un derby che vale doppio

Il derby contro il Pisa non è una partita come le altre. I nerazzurri, guidati da un tecnico esperto come Gilardino, ex che ha giocato proprio nella viola, arrivano alla sfida con entusiasmo e la voglia di sorprendere. Per la Fiorentina, invece, sarà un banco di prova fondamentale: vincere significherebbe non solo muovere la classifica, ma anche ritrovare morale e convinzione.

La chiave della partita

Pioli sa che la qualità tecnica della sua rosa non basta. Servirà compattezza, spirito di sacrificio e la capacità di soffrire nei momenti difficili. Solo così la Fiorentina potrà invertire la rotta e dare il via a una stagione che, nelle intenzioni della società e dei tifosi, doveva essere di rilancio.

Il derby di Toscana, dunque, si annuncia come una sfida ad alta tensione, capace di segnare una svolta per entrambe le squadre.