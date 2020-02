Fiorentina, Pradè svela: «Kouame era già del Crystal Palace, l’infortunio ha cambiato tutto»

In conferenza stampa oltre a Kouame c’era anche il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè. Le sue parole

KOUAME – «Christian è un calciatore forte, è un ragazzo solare. Comprare un giocatore a gennaio infortunato potrebbe sembrare un rischio ma così non è. Il suo intervento è stato fatto bene e potrà essere in campo ad aprile anche se noi ci puntiamo per la prossima stagione. È una prima punta forte ad attaccare gli spazi e anche di testa è molto forte. Adesso dobbiamo pensare al presente e a fare punti ma siamo chiamati anche a programmare».

TRATTATIVA – «Il discorso con Kouame nasce da lontano, lui era al Cittadella, io alla Sampdoria. Contro di noi all’andata è stato devastante. Cristian era già stato venduto al Crystal Palace, l’infortunio ha bloccato tutto e noi abbiamo preso la palla al balzo. Una decisione presa di comune accordo con il presidente».

ATTACCO – «Reparto avanzato a posto così? Penso proprio di sì’. Abbiamo 4 giovani fortissimi ed un grande campione come Ribery»