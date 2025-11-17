Fiorentina, Vanoli ha un nuovo compito: rilanciare questi due giocatori. Ecco tutti i dettagli

Fiorentina: il ruolo centrale di Gosens e Dodô nel rilancio del progetto viola. E Vanoli dovrà la giusta soluzione per ritrovare entrambi

La Fiorentina della scorsa stagione ha costruito la propria identità grazie a un gruppo di giocatori diventati, col tempo, veri pilastri tecnici e caratteriali. Tra questi, Robin Gosens e Dodô hanno rappresentato due figure imprescindibili: insieme a De Gea e Kean hanno formato il nucleo più affidabile della squadra, distinguendosi come una delle coppie di esterni più complete e incisive dell’intera Serie A. Il loro contributo, tanto offensivo quanto difensivo, ha reso la Fiorentina una formazione riconoscibile e competitiva.

Gosens ha iniziato la sua avventura con la Fiorentina all’ultimo giorno di mercato, ma non ha avuto bisogno di adattamento per lasciare il segno. Appena 24 ore dopo il suo arrivo, ha trovato il gol del 2-2 contro il Monza al 90°, una sorta di dichiarazione d’intenti che ha anticipato l’impatto che avrebbe avuto per tutta la stagione. Con 8 gol e 10 assist in 43 presenze, l’esterno tedesco ha elevato immediatamente il livello della squadra, diventando un vero leader in campo e nello spogliatoio. Palladino lo ha considerato un punto di riferimento, un giocatore capace di guidare il gruppo anche nei momenti più complessi. La tifoseria viola lo ha abbracciato senza esitazioni, tanto da immaginarlo come futuro capitano. E non è un caso che, nonostante un’offerta importante proveniente dall’Atalanta, Gosens abbia scelto di restare alla Fiorentina, convinto dal progetto e dalla fiducia di Pioli. Anche ora che è fermo per infortunio, il suo peso nel gruppo rimane intatto.

Sul lato opposto del campo, Dodô ha vissuto una stagione altrettanto brillante. I suoi numeri parlano da soli: 6 assist, tre rigori procurati e tre espulsioni causate agli avversari. È stato uno dei terzini più incisivi della Serie A, secondo solo a Bellanova per grandi occasioni create e primo in assoluto tra i difensori per dribbling tentati. Anche in fase difensiva ha brillato, posizionandosi tra i migliori per intercetti. Amatissimo dai tifosi, Dodô è stato recentemente coinvolto in critiche infondate, come il presunto “unfollow” alla pagina della Fiorentina, mai realmente avvenuto. Le incertezze legate al rinnovo, con un contratto in scadenza tra 18 mesi, hanno alimentato un clima di tensione non del tutto giustificato.

Per Vanoli, una delle priorità sarà recuperare pienamente Gosens e Dodô. Il rilancio della Fiorentina passa anche dalla rinascita dei suoi esterni più forti, due giocatori capaci di dare identità, qualità e personalità a una squadra che vuole tornare protagonista.