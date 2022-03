Fiorentina Verona, Caprari in doppia cifra: «Quest’anno volevo fare bene. Nessun problema con Simeone per il rigore»

L’attaccante del Verona Gianluca Caprari ha parlato del pareggio contro la Fiorentina ottenuto oggi grazie a un suo rigore. Ecco le sue dichiarazioni al sito ufficiale del club.

SULLA DOPPIA CIFRA «Sono contento, quest’anno volevo fortemente fare bene e devo continuare così, anche nelle 10 partite che ci restano da giocare».

SULLA PARTITA «Abbiamo giocato un bel primo tempo, dove potevamo segnare anche due o tre gol. Nella ripresa invece è uscita la Fiorentina, ma siamo stati bravi a saper soffrire».

SULLA CRESCITA DELLA SQUADRA – «Abbiamo dimostrato maturità difendendo tutti quanti quando serviva. Non era facile, perché abbiamo giocato in trasferta contro un’ottima squadra».

SULLA TRATTATIVA CON SIMEONE PER IL RIGORE – «Non c’è alcun problema. Solitamente prima c’è Barak, poi io e quindi Simeone. Ma ripeto, chi vuole tirare tira».

SULLA PROSSIMA SFIDA CON IL NAPOLI – «Il Napoli lotta per lo Scudetto, ma noi giocheremo in casa, ci teniamo a fare bene e vedere dove possiamo arrivare in queste ultime dieci gare».