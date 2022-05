Fiorentina, rivoluzione estiva tra i pali: l’obiettivo numero uno è Vicario

La Fiorentina potrebbe portare ad una rivoluzione tra i pali: diversi in nomi in ballo, ma Vicario è l’obiettivo principale

La Fiorentina nella prossima stagione potrebbe rivoluzionare la propria porta. Con Rosati che si svincolerà, anche Dragowski e Terracciano potrebbero lasciare.

Diversi i nomi nella lista della spesa Viola. Si era parlato di Cragno, poi di Carnesecchi e ancora di Meret. Tanta la concorrenza su questi nomi, tanto che la società starebbe pensando a Vicario di proprietà del Cagliari. In forza all’Empoli, che potrebbe riscattarlo e poi trattarne la cessione con la Fiorentina che si troverebbe in pole position per portarlo a Firenze. Lo scrive La Nazione.