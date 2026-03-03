Calcio Estero
Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse in Supercoppa e in CONMEBOL! La decisione del club brasiliano
L’avventura di Filipe Luis sulla panchina del Flamengo è già terminata. Come riportato da Fabrizio Romano, il club brasiliano ha comunicato l’esonero immediato dell’allenatore. Una decisione clamorosa, maturata nonostante la rotonda vittoria per otto a zero nella semifinale del Carioca, ma pesantemente influenzata dalle finali perse in Supercopa do Brasil e Recopa.
🚨🇧🇷 Filipe Luis has been informed by Flamengo about club decision to sack him with immediate effect.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026
This happens after losing the Supercopa do Brasil final and CONMEBOL Recopa final…
…but also after winning 8-0 against Madureira in the Carioca Semi-final last night. pic.twitter.com/rJqh8DU904
PAROLE – «🚨🇧🇷 Filipe Luis è stato informato dal Flamengo della decisione del club di esonerarlo con effetto immediato.
Ciò accade dopo aver perso la finale della Supercopa do Brasil e la finale della CONMEBOL Recopa…
…ma anche dopo aver vinto 8-0 contro il Madureira nella semifinale del Carioca ieri sera».
