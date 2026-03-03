Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse in Supercoppa e in CONMEBOL! La decisione del club brasiliano

L’avventura di Filipe Luis sulla panchina del Flamengo è già terminata. Come riportato da Fabrizio Romano, il club brasiliano ha comunicato l’esonero immediato dell’allenatore. Una decisione clamorosa, maturata nonostante la rotonda vittoria per otto a zero nella semifinale del Carioca, ma pesantemente influenzata dalle finali perse in Supercopa do Brasil e Recopa.

🚨🇧🇷 Filipe Luis has been informed by Flamengo about club decision to sack him with immediate effect.



This happens after losing the Supercopa do Brasil final and CONMEBOL Recopa final…



…but also after winning 8-0 against Madureira in the Carioca Semi-final last night. pic.twitter.com/rJqh8DU904 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

PAROLE – «🚨🇧🇷 Filipe Luis è stato informato dal Flamengo della decisione del club di esonerarlo con effetto immediato.

Ciò accade dopo aver perso la finale della Supercopa do Brasil e la finale della CONMEBOL Recopa…

…ma anche dopo aver vinto 8-0 contro il Madureira nella semifinale del Carioca ieri sera».