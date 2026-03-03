Connect with us
Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse!

Published

1 ora ago

on

By

filipe luis

Flamengo, ufficiale l’esonero di Filipe Luis: decisive le due finali perse in Supercoppa e in CONMEBOL! La decisione del club brasiliano

L’avventura di Filipe Luis sulla panchina del Flamengo è già terminata. Come riportato da Fabrizio Romano, il club brasiliano ha comunicato l’esonero immediato dell’allenatore. Una decisione clamorosa, maturata nonostante la rotonda vittoria per otto a zero nella semifinale del Carioca, ma pesantemente influenzata dalle finali perse in Supercopa do Brasil e Recopa.

PAROLE – «🚨🇧🇷 Filipe Luis è stato informato dal Flamengo della decisione del club di esonerarlo con effetto immediato.
Ciò accade dopo aver perso la finale della Supercopa do Brasil e la finale della CONMEBOL Recopa…
…ma anche dopo aver vinto 8-0 contro il Madureira nella semifinale del Carioca ieri sera».

