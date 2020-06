Phil Foden gioca in spiaggia violando le norme anti Coronavirus: furiosa la reazione dell’allenatore Pep Guardiola

Non tira una buona aria in casa Manchester City dopo la violazione delle norme sul distanziamento sociale da parte di Phil Foden, sorpreso a giocare una partitella con gli amici in spiaggia.

Immediata e furiosa la reazione dell’allenatore Pep Guardiola, che non ha gradito l’atteggiamento esuberante e irresponsabile del giovane calciatore.